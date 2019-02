Vanmarcke pakt in Haut-Var eerste zege sinds 2016

Acht van Chaam wil de Vuelta wel omarmen

21 februari CHAAM - De Acht van Chaam kan volgend jaar zomaar in Spaanse sferen geraken. De organisatie van de wielerronde is nauw betrokken bij de Chaamse doortocht van de Vuelta, die volgend jaar augustus door West-Brabant trekt. ,,Dat is pas over twee Achten. Maar als we de boel voor de Vuelta moeten ‘opfokken’, geven we in 2020 een Spaans tintje aan onze ronde”, zegt secretaris Theo van der Westerlaken.