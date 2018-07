Van Vleuten wint in het roze op monsterlijke Zoncolan

Niels van Haperen spreidt winkansen en wint rit zes in BN DeStem Lezerstour

12 juli De deelnemers die de voorgaande dagen de dienst uitmaakten in de BN DeStem Lezerstour hadden in etappe zes niet veel te vertellen. Waar in de eerste ritten nog geleund kon worden op sprinters en deels klassiekerrijders, was het nu verstandig je geld in te zetten op een mix van die tweede groep en klassementsmannen. Niels van Haperen uit Etten-Leur was vandaag degene die dat met 322 punten het beste deed.