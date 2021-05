Van Vleuten verslaat Vollering in Spaanse eendagswedstrijd

Peter Sagan pakt met sprintzege in Romandië tweede overwin­ning van 2021

28 april Peter Sagan heeft de eerste etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. Hij was in de tweede rit - gisteren was de proloog - de snelste tussen Aigle en Martigny. Het was de tweede sprintzege voor de Slowaak van Bora-Hansgrohe van 2021.