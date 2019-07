Van Vleuten tóch in La Course, ook Van der Breggen en Vos starten

De drie rensters zijn in vorm, getuige hun prestaties in de afgelopen Giro Rosa. Van Vleuten won twee etappes én het eindklassement, Vos zegevierde in vier etappes en Van der Breggen noteerde een overwinning in een bergrit en eindigde als tweede in de eindstand. De drie rensters hebben ook ieder La Course op hun palmares staan. Vos won de eerste editie in 2014, Van der Breggen was de beste in 2015 en Van Vleuten won de afgelopen twee edities.