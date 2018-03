Van Vleuten pakt zilver na kansloze strijd tegen wereldrecordhouder Dygert

Het zou kunnen voelen als een ondankbare taak. Annemiek van Vleuten moest het in de finale van de individuele achtervolging (3 kilometer) opnemen tegen Chloé Dygert. De 21-jarige Amerikaanse leek al op voorhand onklopbaar aangezien ze in haar eerste ronde een nieuwe wereldrecord (3.20.072) had gereden. In de finale herhaalde Dygert haar kunststukje en stelde haar record van eerder op de dag nog scherper: 3.20.06.

Van Vleuten, die zich pas sinds haar wereldtitel tijdrijden op de weg in september heeft toegelegd op de individuele achtervolging, verbeterde zelf in de eerste rit haar persoonlijk record met twee seconden tot 3.29.319. Ze mocht dan wel negen seconden langzamer zijn dan Dygert, Van Vleuten had zichzelf overtroffen en dat maakte haar trots. ,,Ik rijd niet om te winnen, maar om een de best mogelijke race ooit te rijden. Mijn vrienden op de tribune hadden gevraagd: ga je wel je best doen. Ik zei nog: hallo, het verschil is wel negen seconden.’’

Ondanks haar prima tijd in de eerste rit was Van Vleuten niet geheel tevreden. Ze week te veel af van de perfecte, zwarte lijn. ,,En daar had ik juist zo hard op getraind." Dus was ze voornemens haar eigen tijd in de finale opnieuw aan te vallen. Het kwam er niet van.

Van Vleuten werd in de zevende ronde ingehaald door Dygert en toen zat haar race erop. ,,Jammer, ik had het graag uit willen rijden. Maar ik ben tevreden. Een paar jaar geleden kon je nog wereldkampioene worden met een tijd van 3.30 en ik rij 3.29. Ik ben best wel trots op deze zilveren medaille. Ook omdat het mijn tweede individuele medaille op een WK ooit is.’’