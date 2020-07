Van Vleuten ook de snelste in Clasica Femenina Navarra

‘Tourstart in Denemarken verschuift naar 2022'

12:47 De kans is groot dat de start van de Ronde van Frankrijk in 2021 toch niet in Denemarken plaatsvindt. De burgemeester van hoofdstad Kopenhagen bevestigt dat er gesprekken gaande zijn met Tourorganisatie ASO om het Grand Départ in Denemarken te verschuiven naar 2022, inclusief een aantal etappes.