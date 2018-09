Van Vleuten naar ziekenhuis na valpartij

Annemiek van Vleuten is meteen na de aankomst in Innsbruck meteen naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse ging op 95 kilometer van de streep tegen de grond, maar eindigde nog als zevende.

Ze ging samen met landgenote Ellen van Dijk onderuit. De schade leek mee te vallen. Van Dijk bracht haar kopvrouw terug in het peloton, en Van Vleuten gooide zelfs nog het tempo omhoog, maar leek niet in staat om Anna van der Breggen te volgen.

,,Na de val dacht ik even dat mijn knie uit de kom was, maar ik kon toch verder en onderweg werd het niet erger. Al kon ik op het begin maar met 1 been vermogen leveren. Maar ik voelde dat ik zó sterk was. Ook nu nog, al kan ik niet meer lopen."

,,Ik heb de ideale voorzet gegeven voor Anna, zodat zij kon aanvallen. Er is veel over de Nederlandse ploeg geschreven, maar ik denk dat we het geweldig gedaan hebben. Er kan er natuurlijk maar één winnen en niet twee. Ik ben blij voor haar, maar persoonlijk is het voor mij natuurlijk wel een teleurstelling."