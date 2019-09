Van Vleuten na weergaloze zege: Dit is iets heel geks

Vos kon voor de vierde keer wereldkampioene worden, maar dat zat er niet in. Op het moment dat Van Vleuten op de zwaarste hindernis van de dag aanging, moest Vos het antwoord schuldig blijven. Van Vleuten pakte een voorsprong van bijna een minuut op acht achtervolgsters, maar wist dat ze nog niet eens halverwege was. ,,Het was in ons voordeel om vroeg aan te gaan. Na mijn versnelling zag ik niemand in mijn wiel, dus besloot ik om door te trekken.” Dat deed Van Vleuten, weliswaar met de handrem erop. ,,Op het plaatselijke rondje begon ik er pas echt in te geloven", legt de winnares uit. Met een voorsprong van meer dan twee minuten op de achtervolgsters ging ze de finale van de wedstrijd in. Chloe Dygert, dinsdag nog de plaaggeest van Van der Breggen en Van Vleuten in de tijdrit, deed nog een poging om het gat dicht te rijden, maar tevergeefs. ,,Pas toen Dygert brak begon ik er écht in te geloven. Met nog twintig kilometer te gaan dacht ik: ‘ik ben nog helemaal niet ingestort’. Dat gaf moraal.” Na een onwaarschijnlijke solo mocht Van Vleuten in de slotronde al vroeg het feest vieren. ,,Dit is iets heel geks. Ik kan het echt niet geloven. Een solo van 105 kilometer... Ik ben sprakeloos.”

Ideale scenario

Anna van der Breggen pakte het zilver. De titelverdedigster speelde een belangrijke rol in de zege van Van Vleuten. ,,Dit is echt ontzettend knap. Het is een heel zwaar parcours. We hadden als plan om hard te rijden op die klim, maar ik vond het nog wel ver tot de streep. Annemiek sloeg direct een gaatje, dan is het logisch dat je doorrijdt. Het was een ideale situatie voor mij en voor haar.”



,,De samenwerking in de groep werd naarmate de wedstrijd vorderde een stuk minder. Toen ze zelfs gingen aanvallen, zat de overwinning er al helemaal niet in.” Uiteindelijk rekende Van der Breggen af met Dygert en Amanda Spratt om zich te verzekeren van het zilver. ,,Toen de voorsprong van Van Vleuten groot genoeg was ging ik voor een medaille rijden. Dit is het ideale scenario. Annemiek heeft dit echt verdiend. Op deze manier wereldkampioen worden is supertof.”



Ook Vos heeft lovende woorden over voor Van Vleuten. Tijdens de podiumceremonie stond ze op de voorste rij te glunderen van trots. ,,Ik ben heel blij. Vorig jaar had ze pech met die valpartij en daardoor een moeilijke winter gehad. De tijdrit viel dinsdag tegen, maar ze is natuurlijk in supervorm. Dat bekroont ze met de regenboogtrui.”