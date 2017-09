Van Vleuten: Liever zelf gewonnen, maar het gaat om de ploeg

Van Vleuten en Van der Breggen probeerden in de laatste van acht ronden alleen weg te komen. ,,Maar als ik of Annemiek ga, dan gaat iedereen mee'', besefte olympisch kampioene Van der Breggen. ,,Blaak krijgt eerder de ruimte. Maar je mag me feliciteren hoor. Ik heb ook een bijdrage aan deze wereldtitel geleverd.''

Na een mislukte poging om zelf voor succes te gaan, stelde Van Vleuten ook alles in het werk voor een eindzege voor Blaak. ,,Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik liever niet zelf had gewonnen'', zei een openhartige Van Vleuten. ,,Maar het parcours was niet selectief genoeg voor me. Het moet iets zwaarder. We gingen als ploeg voor de wereldtitel en dat is gelukt. Daar gaat het om."