Van Vleuten in tijdrit met overmacht naar roze

Diny Wagemakers pakt tweede dagzege en geel in BN DeStem Lezerstour

11 juli Net als Peter Sagan heeft Diny Wagemakers uit Oudenbosch vandaag haar tweede dagzege in de Tour de France geboekt. En dat niet alleen: door de dagoverwinning nam zij ook de eerste plaats in het algemeen klassement van de BN DeStem Lezerstour over van de Roosendaalse Caroline van Peperstraten.