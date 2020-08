Van Vleuten (37) nog minimaal twee jaar door: ‘Ik heb er nog zo veel plezier in’

Van der Poel grijpt net naast eremetaal, Nizzolo pakt Europese titel

26 augustus Giacomo Nizzolo is in Plouay de opvolger geworden van zijn landgenoot Elia Viviani. In een sprint was de Italiaan op het EK net iets sneller dan Arnaud Démare. Mathieu van der Poel raakte in de sprint ingesloten en greep naast eremetaal.