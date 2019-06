Van Schip verrast sprinters en wint in Ronde van België

Van Schip ging met vier andere renners in de aanval in de etappe over 184 kilometer van Sint-Niklaas naar Knokke-Heist. Hij fietste de laatste 5 kilometer alleen. Van Schip verraste de ploegen met goede sprinters en kwam met een voorsprong van vier seconden over de de finish.



De Belg Tim Merlier won de sprint van het peloton, vlak voor Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprinter van Deceuninck - Quick Step had zijn zinnen op de eerste etappe van de Belgische rittenkoers gezet.



Van Schip begint donderdag in de leiderstrui aan de tweede etappe over 180 kilometer van Knokke-Heist naar Zottegem.