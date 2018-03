Van Schip pakt verrassend zilver op puntenkoers

De 23-jarige Van Schip viel vorig jaar op de weg op met onder meer winst in de Ronde van Drenthe. Het leverde hem voor dit jaar een contract op bij Team Roompot-Nederlandse Loterij. Op de baan wordt hij gecoacht door Peter Schep, de laatste Nederlander die op de puntenkoers bij een WK het podium haalde. Dat was in 2010, eveneens met zilver achter Meyer. Schep heeft ook goud op zak, uit 2006.



,,Peter zei nog vantevoren tegen me dat ik vooral gedoseerd moest rijden'', vertelde Van Schip naderhand. ,,Het ging meteen zo hard, maar het voelde goed. Ik had wel al een beetje veel gegeven. Erna was het een kwestie van harken. En die Meyer, daar is nog niks aan te doen.''



Morgen wacht al weer zijn volgende optreden, op het omnium.