Van Schip knokt zich naar zilver op puntenkoers

Ackermann wint derde rit in Ronde van Guangxi

9:41 Wielrenner Pascal Ackermann heeft de derde etappe in de Ronde van Guangxi gewonnen. De Duitse sprinter van Bora-Hansgrohe was in de rit met start en finish in Nanning na 143 kilometer de snelste in de massasprint. Hij versloeg de Wit-Rus Alexandr Riaboesjenko en de Italiaan Matteo Trentin.