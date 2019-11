Van Schip en Havik: nu Zesdaagse, straks de Spelen?

Vijf uit vijf Van der Poel ook de beste in Flandrien­cross

17 november Mathieu van der Poel heeft ook de vijfde veldrit waarin hij dit seizoen is gestart gewonnen. Na zeges in Ruddervoorde, op het EK, in Niel en zaterdag in de wereldbekerwedstrijd van Tabor was de Nederlandse wereldkampioen vandaag ook de beste in de Flandriencross.