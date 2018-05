Van Poppel klaar om te vlammen: 'Een sprinter wil maar één ding: winnen'

Vier op rij voor Kristoff in Frankfurt

1 mei Alexander Kristoff heeft voor de vierde keer op rij de Duitse klassieker naar Frankfurt op zijn naam geschreven. De dertigjarige renner van UAE Team Emirates was na 212 kilometer de sterkste in de sprint van een selecte groep die vooraan was overgebleven. De Australiër Michael Matthews (Sunweb) eindigde als tweede, Oliver Naesen uit België (AG2R) werd derde.