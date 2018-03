Van Poppel deelt in malaise LottoNL-Jumbo

Danny van Poppel had in de finale van Gent-Wevelgem zijn ploeg LottoNL-Jumbo nog kunnen vertegenwoordigen, maar de sprinter moest twintig kilometer voor de finish de groep favorieten laten gaan. Daarmee was het over en uit voor de Nederlandse ploeg, die vooraf met name had gehoopt op een goede Dylan Groenewegen. Maar de Amsterdammer was er na de tweede doorkomst op de Kemmelberg ook niet meer bij.