Van Dijk en Van der Breggen slopen concurrentie op EK tijdrijden

Botbreuken voor Teunissen na val in Polen

7 augustus Mike Teunissen heeft meerdere botbreuken opgelopen na een valpartij in de vierde etappe van de Ronde van Polen. De wielrenner van Team Sunweb heeft de koers uit de UCI WorldTour moeten verlaten. In het ziekenhuis bleek dat de 25-jarige renner uit Ysselsteyn een sleutelbeenbreuk en een gebroken ruggenwervel heeft, zo liet Teunissen via zijn socialemediakanalen weten.