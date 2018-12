Van der Poel ziet op tegen ‘saaiheid’ en zuinig koersen op de weg

Van der Poel wordt om zijn manier van koersen wel eens vergeleken met Peter Sagan, drievoudig wereldkampioen. In een uitgebreid interview met Het Nieuwsblad reageert Van der Poel op die vergelijking. ,,Ik ken Sagan eigenlijk niet. Ik heb hem één keer gezien, op een na-Tourcriterium in Sint-Niklaas of zo. Toen hebben we kort gepraat, een foto genomen samen. En ja, ergens snap ik de vergelijking wel. Omdat hij ook die speelse uitstraling heeft op de fiets. Ik heb het al vaak gezegd: dat speelse wil ik zelf zo lang mogelijk vasthouden.”



Sagan twijfelt openlijk over zijn toekomst op de weg. De Slowaak liet eerder weten dat het respect in het peloton is verdwenen. Ook vindt hij het wielrennen saai geworden. ,,Er zijn wel meer renners die wegwielrennen een beetje saai vinden, denk ik", zegt Van der Poel. ,,Greg Van Avermaet heeft daar ook eens iets over gezegd. Dat zijn ook mannen die je vaak op de mountainbike ziet trainen. Het is gewoon zo: af en toe is wielrennen op de weg saai.”



Aan zijn talent twijfelt niemand, maar het zijn de saaiheid van de wedstrijd en het zuinig koersen waar Van der Poels tegenop ziet. ,,Dat zal voor mij het allermoeilijkste worden. Het zal moeten. Ik heb al langere koersen gewonnen. Ik denk wel dat ik het kan.”