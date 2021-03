Van der Poel wil opa opvolgen in Milaan-San Remo: ‘Hij is altijd een inspiratie geweest’

Mathieu van der Poel (26) is zaterdag dé grote favoriet voor Milaan-San Remo. Dat hij de monumentale Italiaanse klassieker kan winnen exact 60 jaar na zijn inmiddels overleden grootvader Raymond Poulidor is voor hem bijzaak. ,,Als ik Milaan-San Remo win, schrijf ik sowieso geschiedenis.’’

Door Daan Hakkenberg



Zeker, Van der Poel heeft de berichten en foto’s de afgelopen dagen ook voorbij zien komen op Twitter en Instagram. Van zijn opa Poulidor (‘papi), die anderhalf jaar geleden overleed, en de zege in Milaan - San Remo in 1961. ,,Maar winnen 60 jaar na mij opa is geen doel op zich en ik ben daardoor niet extra gemotiveerd. Al zou het een cool verhaal zijn als ik win. Mijn grootvader is altijd een inspiratie voor mij geweest en zal dat zijn tot het einde van mijn carrière.’’

Volledig scherm Van der Poel in 2019 na een veldrit met opa Poulidor. © Cor Vos

Poulidor werd in zijn carrière drie keer tweede in de Tour de France en won naast Milaan - San Remo ook de Vuelta, was Frans kampioen en groeide uit tot een wielerlegende. Als wereldkampioen veldrijden en met zeges in de Amstel Gold Race en Ronde van Vlaanderen trad Mathieu van der Poel eerder al in de voetsporen van zijn vader Adrie.



In een video persconferentie erkende Van der Poel ruiterlijk dat La Primavera niet tot zijn lievelingskoersen behoort. De klassieker is bijna 300 kilometer lang en de aanloop naar de finale duurt uren en is doorgaans ronduit saai. ,,Ik vind het niet per se een leuke wedstrijd. Het is lang en de eerste 150 kilometer rijd je vooral in het peloton en proberen om niet in slaap te vallen. Dat is niet mijn favoriete manier van racen.’’

Volledig scherm Van der Poel na zijn heroïsche solo in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico. © LaPresse

Quote Ik weet van voorgaande jaren dat wanneer ik zo diep ben geweest, ik daar beter van word Mathieu van der Poel

Dat Van der Poel huizenhoog favoriet is heeft hij aan zichzelf te danken. Zijn zege twee weken geleden in Strade Bianche was hoogstaand. Op de slotklim reed rij hard weg bij wereldkampioen Alaphilippe en voormalig Tour de France-winnaar Egan Bernal. In de week erna deed Van der Poel opnieuw iedereen versteld staan met een 50 kilometer lange solo in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico. Angst dat hij te veel met zijn krachten heeft gesmeten, heeft Van der Poel niet. ,,Dat zal geen impact hebben op Milaan - San Remo. Als het invloed heeft, dan toch positief. Want ik weet van voorgaande jaren dat wanneer ik zo diep ben geweest, ik daar beter van word. Ik heb de tijd gehad om te herstellen. Na de Tirreno heb ik drie rustige dagen om te herstellen.’’

Poll Wie wint zaterdag Milaan-San Remo? Wout van Aert

Julian Alaphilippe

Mathieu van der Poel

Iemand anders

Julian Alaphilippe (4%)

Mathieu van der Poel (66%)

Iemand anders (19%)

Van der Poel gaat er van uit dat ook dit jaar de beslissing valt op de Poggio, de laatste klim op zes kilometer van de finish. Vorig jaar moest hij daar Alaphilippe en de latere winnaar Wout van Aert laten gaan. ,,Ik heb de aanval toen niet gemist, maar was niet goed genoeg om mee te gaan. Daarachter in de sprint heb ik het zelf verpest. Ik hoop dat ik dit jaar wel met de eersten boven kom en wel kan sprinten voor deze zege. Milaan-San Remo is een eerlijke wedstrijd waar uiteindelijk de sterkste wint.’’

Volledig scherm Van der Poel verslaat Wout van Aert (l) in de derde etappe van Tirreno-Adriatico. © EPA