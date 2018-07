Van der Poel verrast eigen publiek: 'Een heel speciale zege'

VideoHet publiek in Hoogerheide ging uit haar dak. Hun Mathieu van der Poel had hem ook geflikt op het Nederlands kampioenschap. En hoe. Eerst de koers geopend met een aanval op vijftig kilometer van de streep en die dan ook nog afgemaakt in een sprint 'bergop' op de Scheldeweg. ,,Hij was gewoon sneller. Ik ben op waarde geklopt", moest nummer twee Danny van Poppel toegeven.

Zelfs tot ver buiten de landgrenzen werd met een zekere opwinding gereageerd op het nieuws dat Van der Poel de Nederlandse wegtitel had veroverd. 'Zo moet wielrennen zijn', raakte men in ieder geval op het NK niet uitgesproken over de manier waarop de zoon van Adrie van der Poel de titel naar zich toe had getrokken. ,,Een heel speciale zege", vond ook de kampioen zelf.

Lees ook Mathieu van der Poel grijpt op prachtige wijze Nederlandse titel Lees meer

Oftewel, in Hoogerheide werd, voor wie het nog niet was, iedereen een fan van de man die kennelijk moeiteloos het veldrijden, mountainbiken en rijden op de weg aan elkaar knoopt. ,,Ik heb nog steeds geen spijt van mijn keuze voor het mountainbiken", zei hij zondag na het veroveren van de wegtitel over de zomerse prioriteiten die zijn gesteld op weg naar de Olympische Spelen van 2020.

Strakke planning

Er is een strakke planning gemaakt om zo goed mogelijk voor de dag te komen in Tokio. ,,Maar het NK in het dorp van mijn vader wilde ik er graag ook bij doen", zei Van der Poel over de kleine agendawijziging die hij zichzelf had gegund. ,,Als je dan toch het NK wil rijden, moet je het ook proberen te winnen."

Vijftig kilometer voor de meet ging 'Matje' al in de aanval. ,,Misschien was dat wel wat vroeg, maar achteraf denk ik dat het een goede actie was", sprak hij droogjes na de huldiging. Roompot-ploegleider Michael Boogerd had het vooraf al voorspeld: 'Mathieu van der Poel is het meest onvoorspelbare element in de koers.'

Sprint

De oud-wereldkampioen veldrijden kwam voorop met hardrijder Jan-Willem van Schip (Roompot), Dennis van Winden (Israel Cycling) en Lotto-Jumbo-sprinter Danny van Poppel. Zo'n zes kilometer voor het einde pas werden ze teruggepakt door een groep die met name werd geleid door Niki Terpstra. Even dacht Van der Poel dat hij eraan was voor de moeite. ,,Maar op de Rijzendeweg (2 km voor de meet, red.) voelde ik hoe goed ik nog was. Toen besloot ik vol voor de sprint te gaan."

Uit het wiel van Ramon Sinkeldam stoof hij de Scheldeweg op en zette de titelverdediger zowat letterlijk opzij. Danny van Poppel pakte uiteindelijk de tweede plek, Sinkeldam ging als derde mee het podium op. ,,Dat de nummers één en twee uit de kopgroep kwamen zegt misschien dat ze de sterksten waren vandaag", durfde Van der Poel te zeggen.

Over een week gaat hij weer mountainbiken. Dan staat in Val di Sole de volgende wereldbekermanche op het programma. ,,In het mountainbike kan ik nog niet zo voor de overwinning meedoen als in het veld en op de weg. Dat frustreert me soms, maar het is zeker geen reden om er maar mee te stoppen. Het is eerder een uitdaging om ook daar te kunnen winnen", gaf Van der Poel zijn fans nog mee voor hij Hoogerheide weer verliet.