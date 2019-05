Van der Poel start mountainbikeseizoen en vindt gaatje voor wegwedstrijd

Primoz Roglic in supervorm naar Giro na eindzege in Romandië

5 mei De Sloveen Primoz Roglic heeft met overmacht de Ronde van Romandië gewonnen. Een kleine week voor de start van de Giro d’Italia liet de renner van Jumbo-Visma in de Zwitserse rittenkoers zien dat het met de vorm wel goed zit. Roglic won drie etappes, inclusief de slotrit. In de afsluitende tijdrit over ruim 16 kilometer in en rond Genève was hij de enige die de vroeg gerealiseerde tijd van de Belg Victor Campenaerts nog verbeterde.