Van der Poel scoort vier uit vier op mountainbike

PROFRONDE MADE Yves Lampaert maakt in Made de 30 vol voor Deceuninck

11 mei Winnen is winnen, zal Yves Lampaert zaterdagavond gedacht hebben toen hij in Made het eerste Nederlandse profcriterium van dit seizoen in de sprint naar zich toe trok. Op de meet bleef hij Jan Willem van Schip en Sebastian Langeveld voor.