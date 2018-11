Van der Poel pakt met overmacht de Europese titel

In aanloop naar de EK waren er twijfels over de vorm van Van der Poel. Hij werd afgelopen donderdag 21e tijdens de Koppenbergcross in Oudenaarde.

Gevaar

Tijdens de eerste van in totaal negen ronden nam Van Aert, die vorig jaar absent was, een kleine voorsprong. Van der Poel sloot in de tweede ronde aan en kwam in het restant geen moment meer in gevaar. Zijn voorsprong slonk wel in de slotfase, maar Van der Poel ging niet meer voluit. Al ruim voordat de meet in zicht was schudde hij de handjes van de toeschouwers langs het parcours.