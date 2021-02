Van der Poel ook in Waalse koers Le Samyn

Van der Poel begon zijn wegseizoen een week geleden in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Na winst in de eerste etappe, moest zijn hele ploeg naar huis vanwege een coronabesmetting in de begeleidingsstaf. Zondag startte hij in Kuurne-Brussel-Kuurne, dinsdag dus in Le Samyn, daarna volgt zaterdag de Strade Bianche, de wielerkoers over deels onverharde wegen.