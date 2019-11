Van der Poel ook de beste in Flandriencross

Update Annemarie Worst ook de beste in Hamme

15:41 Een dag na haar wereldbekerzege in Tabor heeft veldrijdster Annemarie Worst ook de Frandriencross in het Belgische Hamme gewonnen. Het was de tweede wedstrijd om de DVV-trofee. Worst reed vrijwel de hele wedstrijd voorop in een groepje van vier. In de slotronde reed ze weg bij haar concurrentes van wie de Belgische wereldkampioene Sanne Cant als tweede finishte.