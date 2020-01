Van der Poel ligt niet wakker van weer een nationale titel

Mathieu van der Poel, die over een week 25 jaar wordt, pakte gistermiddag in Rucphen zijn zesde trui in de driekleur. Het is vanzelfsprekend dat hij die aantrekt, stelt de regerend wereldkampioen in de perstent naast het finishpodium waar zojuist het Wilhelmus voor hem klonk. ,,Het is ook heel leuk, maar cru gezegd niet belangrijker dan een willekeurige andere wedstrijd. Maar als je er eens naast pakt, besef je pas hoe belangrijk het toch is.”