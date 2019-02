Van der Poel: Liever dit WK dan een klassieker op de weg

Drie rondjes reed Mathieu van der Poel vanochtend over het bevroren WK-parkoers in Bogense. Toen had hij genoeg gezien en fietste hij met zijn broer David de 25 kilometer terug naar het hotel. ,,Het zou mij moeten liggen. Al zou ik normaal gezien elk parkoers aan moeten kunnen,’’ luidt zijn conclusie terug in het hotel middenin het Deense platteland.



Van der Poel wil graag doen voorkomen dat zijn ongekende zegereeks van dit seizoen - 26 overwinningen op 28 wedstrijden - even belangrijk is dan een WK-titel. Dat de wedstrijd van zondag er een is als alle anderen. ,,Het is hetzelfde principe: één uur cross en als eerste over de meet komen.’’ Maar na drie gemiste kansen de afgelopen jaren, is het WK meer en meer een trauma in wording voor Van der Poel. Daar doet zijn wereldtitel in 2015 niets aan af. ,,Ik kan wel zeggen dat het WK een gewone wedstrijd is, maar dat is het niet. Het is iets speciaals. Je moet zien dat die dag alles klopt.’’