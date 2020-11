Van der Poel krijgt in het klassieke werk steun van ervaren Dillier

Het management van Alpecin-Fenix is positief over zijn aanwinst. ,,We zijn uiteraard blij met de komst van Silvan. Ondanks het feit dat hij toch al ettelijke jaren meedraait in het wielrennen, is hij nog steeds bijzonder ambitieus en gemotiveerd. Silvan moet een belangrijke pion worden voor de grootste ééndagsklassiekers en zijn ervaring van deelname aan zes grote rondes zal zeker van pas komen", verklaart het management van de ploeg.

Dillier finishte in de 2018-versie van Parijs-Roubaix als tweede. Samen met Peter Sagan reed hij in de finale weg, maar werd de Zwitser op de wielerbaan van Roubaix geklopt door de Slowaak. In de Giro van 2017 boekte hij zijn grootste overwinning uit zijn carrière door na een lange sprint Jasper Stuyven te verslaan.

Alpecin-Fenix is door de eindwinst in de Europe Tour zeker van deelname aan alle grote wedstrijden in 2021. Of Van der Poel ook deelneemt aan alle grote wedstrijden is maar de vraag. De Nederlands kampioen, die binnenkort het veld induikt, wil goed presteren in de voorjaarsklassiekers, zijn debuut maken in de Tour de France én goud veroveren in Tokio, waar de Olympische Spelen een jaar later dan gepland worden gehouden.