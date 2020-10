Van der Poel klaagt over ‘zere nek en misselijkheid’ na val in De Panne

Roodhooft was er op minder dan 20 kilometer van de finish als eerste bij Van der Poel nadat die in een diepe, maar droge sloot terecht was gekomen. ,,Je weet niet waar je op af stapt", zo zei de teambaas met een bang hart naar beneden te zijn gelopen. ,,Hij klaagde over een zere nek en misselijkheid. Hij is waarschijnlijk op zijn hoofd terecht gekomen. Het lijkt me het beste dat hij nu eerst in het ziekenhuis langs gaat.”