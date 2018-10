Van der Poel is verstrikt in een paradox van zijn eigen dominantie

Lag-ie ineens in het gras. Zijn gezicht was van pijn vertrokken, zijn handen grepen naar zijn enkel. Die was dubbelgeklapt als een pizza calzone. Raar maar waar: één verkeerde stap en Mathieu van der Poels cross in Lokeren, afgelopen zaterdag, eindigde niet met een zege­gebaar, maar op een brancard.



In no time zat er een zwelling zo groot als een tennisbal op zijn enkel. Er werd gevreesd voor een breuk. En voor zijn seizoen – al weet ik niet precies welk seizoen, want Van der Poel rijdt zo veel seizoenen door elkaar heen dat ik de tel kwijtraak.



In het ziekenhuis bleek het mee te vallen. De enkel was verrekt. Met een weekje rust – of anders twee – zou het wel weer gaan. Maar ‘VDP’ denkt niet in weken. En al helemaal niet in rust. Niet koersen was geen optie. Dat doet hij alleen als ­iemand hem vastbindt aan zijn stoel. En dus stond hij een dag later gewoon weer met zijn camper langs het parkoers in Gieten. Hij zou daar voor de start een paar rondjes rijden en dan kijken hoe het ging. Het was me een raadsel hoe hij überhaupt zijn schoen aan moest krijgen, maar goed.



In Gieten werden hij en zijn verrekte enkel gevolgd door een klein legertje journalisten en fans. Er werden vragen gesteld over de enkel, er werd ingezoomd op de enkel, er werd gespeculeerd over de enkel. Er waren beelden. VDP en zijn enkel hinkend op weg naar de camper, VDP en zijn enkel fietsend door het zand, VDP en zijn enkel springend over de balkjes, VDP en zijn enkel voorzichtig stappend op de trap.