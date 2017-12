Van der Poel is Van Aert ook de baas in eerste echte duel

SCHELDECROSS - Het even geduurd, maar wereldkampioen Wout van Aert was zaterdagmiddag aan de boorden van de Schelde eindelijk in staat om met Europees kampioen Mathieu van der Poel een echt duel uit te vechten. De Nederlander won wel weer, dankzij een een verrassende aanval in de loopstrook op 500 meter van het einde. 'Maar ik ben vooral blij dat ik weer terug ben', glimlachte Van Aert.

Voor Van der Poel was het de 19de zege van het zege. ,,Dat Wout een vriend van me is, is veel gezegd, maar we hebben elkaar wel nodig", zo zegt ook de Nederlander het leuk te vinden dat zijn Belgische rivaal weer het niveau heeft om de strijd met hem aan te gaan. ,,Ik ben in ieder geval niet minder dan anders. Maar je ziet aan het verschil met de rest (op meer dan een minuut) dat Wout beter is geworden."

De twee waren al vanaf de tweede ronde op het parcours over het strand van Sint Anneke in Antwerpen gevlogen. Door lekke banden en uitglijders (gelijke verdeeld over de twee) ontstond er geregeld een kloofje. Drie ronden voor het einde leek de strijd beslist in het voordeel van Van der Poel. ,,Maar ik had wel veel moeite om dat gatje van 10 seconden vast te houden. Toen het er door weer een lekke band vijf werden, had het geen zin meer om mijn voorsprong te verdedigen", zo verklaarde Van der Poel het feit dat hij de Belg op iets meer dan twee ronde van het einde weer terug te liet komen.

Samen gingen ze de laatste ronde in. Van der Poel plaatste verrassend een aanval op de loopstrook. Dat is doorgaans het terrein van Van Aert. ,,Ik heb de laatste maanden veel getraind op lopen, maar die aanval was daar niet gepland. Ik kreeg een gaatje op de strook en voor en besloot er toen maar vol voor te gaan."