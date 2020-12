Van der Poel geeft gas na lekke band Van Aert: ‘Dan is het nog een lang uur tot de finish’

‘Veldrijden is voor NOC*NSF geen topsport’, daarom moet er op 't Zand creatief getraind wor­den

12 december De centrale training in Alphen wordt door de Belgen gezien als het geheime wapen van het Nederlandse veldrijden. Een topsportlocatie is 't Zand formeel niet en daarom moet er nu in coronatijd creatief verder getraind worden. ‘Het is nu een beetje het sportdag-idee'. Ondertussen wordt via webcams nauwgezet in de gaten gehouden of de iedereen zich wel aan de regels houdt.