Van der Poel en Van Aert vechten voor 256ste keer om een prijs: 'Het is ongezien, zo groot’

Met video Marianne Vos ziet af én geniet in maffe Pa­rijs-Rou­baix: ‘Ik kom hier zeker terug’

Tiende wordt Marianne Vos in Parijs-Roubaix, verrassend gewonnen door de Canadese Alison Jackson. Als beste Nederlandse komt Vos over de streep op de mythische wielerbaan in Roubaix. Ze ziet verschrikkelijk af, maar geniet toch ook stiekem. ,,Deze wedstrijd is met niets te vergelijken.’’