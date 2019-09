Van der Poel denkt niet voor eindzege te kunnen gaan: ‘Tijdrit wordt beslissend’

Van der Poel won dit jaar al op zijn veldritfiets, mountainbike en wegfiets, maar zat nog niet op zijn tijdritfiets. Maar hij is een alleskunner op de fiets, zo werd hij vorig jaar mei nog tweede in de proloog van de Franse rittenkoers Boucles de la Mayenne. ,,Het wordt een gevecht en de tijdrit zal beslissend zijn,’’ zegt Van der Poel over de klassementsstrijd. ,,Maar het is echt heel lang geleden dat ik een tijdrit gereden heb, dus ik weet net waar ik sta. Het zal moeilijk worden om bij de beste tijdrijders in de buurt te blijven.’’

Etappewinst

Van der Poel imponeerde gisteren nog door de koninginnenrit van de ronde in Groot-Brittannië te winnen. De vierde etappe doorkruiste dezelfde streek als het aanstaande WK, waarvoor de Nederlander als favoriet wordt gezien. ,,Het was een beetje een gok, want ik wist niet precies waar de streep lag. Ik ging van ver, 300 meter ofzo, maar had gelijk een gat,’’ vertelde Van der Poel. ,,Het was echt heel zwaar. Het is hier nooit vlak, het was heel de dag op en neer. Het waren meer hoogtemeters dan ik had verwacht.’’