Van der Poel ambitieus voor Ronde van Vlaanderen: ‘Het liefst kom ik alleen aan’

,,Ook een sprint hoef ik niet te vrezen. Zeker na zo’n lange wedstrijd denk ik dat ik één van de snelste mannen ben van het hele pak.”



Van der Poel ziet Wout van Aert als zijn grootste concurrent, de Belg die afgelopen zondag na Gent-Wevelgem nog boos was op hem. Van der Poel zou vooral hebben gereden om Van Aert niet te laten winnen. “Ik heb er niet meer van wakker gelegen om eerlijk te zijn. Je ziet wel wat verschijnen op de sociale media, maar voor mij was dat hoofdstuk zondagavond al afgesloten. Van Aert is uiteraard de belangrijkste concurrent. Maar in Gent-Wevelgem is gebleken dat er nog veel renners in vorm zijn”, aldus Van der Poel.

De regerend wereldkampioen veldrijden eindigde vorig jaar als vierde in ‘Vlaanderens Mooiste’. ,,Ik heb vooral geleerd dat ik niet te veel risico’s moet nemen vlak voor elk belangrijk stuk. Het is sowieso belangrijk om vooraan te zitten. Ik was misschien iets te nerveus vorig jaar, dat zal nu niet gebeuren”, aldus Van der Poel, die dit jaar vooral indruk maakt met een lange solo in de slotetappe van de BinckBank Tour. Op de steile Muur van Geraardsbergen reed hij iedereen uit zijn wiel.

De Ronde van Vlaanderen is dit jaar zoveel mogelijk coronaproof. De koers is korter dan andere en publiek wordt geweerd. ,,Ik vind het wel jammer dat de wedstrijd minder lang is. Op het einde blijven de sterkste renners altijd over en zit iedereen kapot. Dat is een heel speciaal gevoel, maar het is iets waar ik goed in ben.”

Volledig scherm Mathieu van der Poel na het winnen van de Brabantse Pijl. © BELGA