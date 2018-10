Van der Hoorn de sterkste in Sluitingsprijs

sluitingsprijs Taco van der Hoorn sluit af met zege in Put­te-Kapellen

17:21 Niet topfavoriet Mathieu van der Poel, maar die andere Nederlander in vorm Taco van der Hoorn won dinsdagmiddag in Putte-Kapellen de 85ste Sluitingsprijs. In de finale wist hij zijn overgebleven zeven concurrenten te verschalken in wat hij een potje 'oorlog maken' noemde. Van der Poel ging daarbij als eerste ten onder. Hij kwam als zesde over de finish.