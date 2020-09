Van der Breggen snelt naar wereldtitel tijdrijden na zware val topfavoriete Dygert

Voor Dygert kon het bijna niet meer mis gaan, maar op ongelooflijke wijze gaf ze het toch nog uit handen. Dygert kwam ogenschijnlijk als gevolg van materiaalpech in een bocht ten val en viel over de vangrail. Plots was de topfavoriet uitgeschakeld en waren alleen Reusser en Van der Breggen nog in de race voor de felbegeerde regenboogtrui. Van Dijk zette als eerste een toptijd neer en dook onder de tijd van Grace Brown, die bij het tussenpunt nog sneller was. Onder andere Lisa Brennauer beet zich stuk op de tijd van Van Dijk, die met de wind in de rug een snel tweede deel reed. Voor het goud was het niet genoeg: Reusser en Van der Breggen waren beter onderweg. Na een spannende slotfase wist Van der Breggen Reusser met vijftien seconden voor te blijven. Van Dijk pakte op 31 seconden achterstand het brons.

Het is nog niet duidelijk hoe Dygert eraan toe is. Ze verloor de macht over het stuur en ramde de vangrail. Daarna verdween ze uit het zicht van de camera. De eerste berichten luiden dat ze bij kennis is. Opmerkelijk aan Dygert was dat ze sinds ze vorig jaar haar eerste wereldtitel op de tijdrit veroverde geen wegwedstrijd reed. Nadat ze deelnam aan de WK baanwielrennen in Berlijn in februari bleef ze na de opkomst van het coronavirus thuis in Idaho.



Van der Breggen (30) rijdt normaal voor de ploeg Boels-Dolmans. Volgend jaar gaat ze na de Olympische Spelen van Tokio haar loopbaan beëindigen. Ze geldt zaterdag als één van de favorieten voor de wegrace op een zwaar parcours. Eerder werd ze twee jaar geleden in Innsbruck al wereldkampioene op de weg. Ook toen deed ze dat op een lastig parcours met veel hoogtemeters.



De WK wielrennen zouden eigenlijk in het Zwitserse Aigle-Martigny worden gehouden maar vanwege de coronamaatregelen in dat land moest een andere locatie worden gezocht. Dat werd het racecircuit van Imola en omgeving waar tot en met zondag om de wereldtitels wordt gereden.