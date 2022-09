Van den Broek soleert naar winst in Ronde van Ossendrecht, Wiebes ‘natuurlijk’ de sterkste bij de vrouwen

Frank van den Broek moest in de Ronde van Ossendrecht keihard aan de bak. ,,Het eerste uur ging het echt heel hard en zat ik achterin, maar was er nauwelijks enige samenwerking. Daar kon ik van profiteren”. Richting het einde verliep die samenwerking steeds beter. Op het moment dat er nog drie ronden over waren, kon Van den Broek nog versnellen. ,,De laatste ronde kon ik zelfs helemaal wegrijden van mijn achtervolgers, zodat ik alleen binnenkwam”. Op ruime afstand gevolgd door de rest.

Het lid van De Jonge Renner uit Oosterhout won vorige week ook al de Omloop van Midden Brabant. ,,Het sterkst voel ik me in een zware koers. Met de vele bochten en flinke drempels was deze route best moeilijk. Zeker gezien de hoge snelheid waarmee iedereen reed.” In Ossendrecht lag een rondje van 2,15 kilometer uitgetekend, dwars door het dorp en inderdaad met veel drempels. 38 keer moesten de renners zien te overleven.

Vooraf geïnspecteerd heeft hij het parcours niet. ,,Dat doe ik eigenlijk nooit”. En dus is hij heel erg tevreden over wat hij heeft gepresteerd: ,,Een heel gave prestatie, al zeg ik het zelf”. Zo vlak na de race ziet hij er inderdaad fit en blij uit.

Verwachtingspatroon

Volgende week rijdt Van den Broek mee in de Nederlandse clubkampioenschappen. Staat er gezien de recente successen nog extra druk op? Hij merkt dat het verwachtingspatroon in zijn omgeving oploopt. ,,Maar eigenlijk kan ik daar best goed tegen”, zo zegt hij zelf. ,,Ik weet wat ik kan en ben niet bang voor mijn concurrenten”. Wel geeft hij aan dat hij een voorkeur heeft voor wat langere ronden op vlakke wegen. ,,Daar kom ik nog beter tot mijn recht”.

De promotie volgend jaar naar het continentale wielrennen geeft hem veel energie: ,,Vanaf het begin wil ik daar mee fietsen voor de prijzen. Daar heb ik het volste vertrouwen in”. Dat betekent dus ook hard blijven trainen, maar dat doet hij graag. ,,Een trainingsbeest zal ik mezelf niet noemen, maar ik weet hoe hard dat nodig is.

Bij de vrouwenkoers stond een zeer opvallende naam aan de start. Lorena Wiebes had besloten om naar Zuidwest-Brabant af te reizen en zich in de strijd de mengen. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de 23-jarige renster van DSM die ook regelmatig koersen op WorldTour-niveau wint ook de beste was in Ossendrecht.

De Ronde van Ossendrecht was de vierde van vijf rondes van de Brabantse Wal Wielerevent. In het klassement blijft Etienne van Empel de leider. Op de tweede plaats vinden we Jarno Gmelig Meijling en Bas van Belle is derde. Komende zondag is de afsluitende race in Hoogerheide.