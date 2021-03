Van den Broek-Blaak maakt ploegenspel perfect af en wint Strade Bianche

In de laatste veertig kilometer brak de koers volledig open. In de 134 kilometer lange wedstrijd met acht gravelstroken trokken Van den Broek-Blaak, Ellen van Dijk, Sabrina Stultiens en de Spaanse Mavi Garcia in de aanval. Garcia was vorig jaar dicht bij de winst, maar moest op de laatste steile strook haar meerdere erkennen in Annemiek van Vleuten. Op de voorlaatste gravelstrook ontstond er een nieuwe situatie. Nadat Marianne Vos al de oversteek had gemaakt met Lotte Kopecky, maakte ook onder andere Van Vleuten de aansluiting en bestond de kopgroep uit negen rensters. Anna van der Breggen had de slag gemist, maar keerde uiteindelijk met Longo Borghini terug. Het was de Italiaanse die enkele kilometers later reageerde op een aanval van Van den Broek-Blaak. De ruimte kregen ze niet: met zijn allen begonnen ze aan de laatste grindstrook.

Aanvalslustige Van den Broek-Blaak

Van den Broek-Blaak maakte een sterke indruk en probeerde op zes kilometer van de finishstreep opnieuw weg te rijden. Ze kreeg wederom Longo Borghini mee en daarachter werd er getwijfeld. De 31-jarige Rotterdamse kon het ploegenspel spelen met onder anderen Demi Vollering en Van der Breggen in de achtervolgende groep. Daardoor werd het verschil rap kleiner. Op de slotklim reed Van den Broek-Blaak echter tegen de verwachtingen in weg en rekende ze af met haar Italiaanse vluchtgenote. Voor het eerst in haar glansrijke carrière mocht ze op het Piazza del Campo het zegegebaar maken. Longo Borghini bolde als tweede over de streep voor Van Vleuten en Van der Breggen. Vollering (6de), Vos (7de) en Van Dijk (10de) finishten ook in de top tien.



,,Dit is echt een verrassing. Ik voelde me heel goed, maar dit kwam erg onverwachts voort uit teamwork. Gisteren maakten we een plan en daar hielden we ons goed aan. Het werkte, dus iedereen was goed gemotiveerd. Het plan was om een overtalsituatie goed uit te spelen. Mijn opdracht was om het te proberen, dus ging ik er vandoor. Normaal kan ik Longo Borghini niet volgen op de beklimmingen, dus hield ik mijn benen stil. In de slotfase brak ze en kon ik de winst pakken.”



Van den Broek-Blaak is nog een jaar actief als renster. Na de klassiekerperiode van volgend seizoen hangt ze haar fiets aan de wilgen en stapt ze in de ploegleiderswagen. Ploeggenote Van der Breggen stopt er na dit seizoen al mee en wacht dezelfde uitdaging.