Van Aert wil voor groene trui gaan in Tour: ‘Ooit zal ik daar doel van maken’

,,In het verleden kwam ik altijd iets tekort na een zware koers. Maar dat is dit jaar veranderd tijdens de zomer”, vertelt Van Aert bij Vive le Vélo.



In de Tour de France won Van Aert, die vanuit het veldrijden de overstap maakte naar het wegwielrennen, de tiende etappe door in de sprint van een klein peloton onder andere Elia Viviani voor te blijven. ,,Nu besef ik hoe mooi die overwinning was. Viviani sprintte me voorbij, maar in de laatste meters passeerde ik hem opnieuw.”



Mede dankzij die ritzege in de Ronde van Frankrijk droomt de renner van Jumbo-Visma nu van de groene trui voor beste sprinter in de Tour. Peter Sagan won die trui al liefst zeven keer. ,,Ooit zal ik daar een doel van maken. In de Dauphiné en de Tour heb ik getoond dat ik het niveau aankan. Daardoor heb ik zin gekregen om ooit voor de groene trui te gaan”, aldus van Aert. ,,Voor het type renner dat ik ben, is de groene trui één van de mooiste prijzen die je kan winnen in je carrière.”



In 2019 won Van Aert, naast twee ritten (waaronder een tijdrit) in de Dauphiné en een rit in de Tour, ook het Belgisch kampioenschap tijdrijden. Daarnaast greep hij met zijn ploeg Jumbo-Visma de zege in de ploegentijdrit van de Tour en fietste hij ereplaatsen bijeen in de klassiekers: derde in Strade Bianche, zesde in Milaan-San Remo en tweede in E3 BinckBank Classic.