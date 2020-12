Van Aert profiteert van lekke band Van der Poel bij blubberfestijn in Herentals

Herentals Van der Poel ziet Van Aert vandaag als favoriet: ‘Wout rijdt een thuiscross’

11:50 Op zijn gemak won Mathieu van der Poel gisteren de cross in Essen. Hij had een halve wedstrijd nodig om de inspanningen van Namen uit de benen te krijgen. Toch stelt hij dat Wout van Aert vandaag favoriet is. En waarom hij plotseling ook in Dendermonde rijdt? ,,Ik ben er nu pas achter gekomen dat de eerste acht in de Wereldbeker-eindstand op de eerste rij staan van het WK.”