Van Aert kopman Jumbo-Visma in Strade Bianche: ‘Een machtige koers’

Van Baarle in Manchester geopereerd aan hand

6 maart Dylan van Baarle heeft in Manchester een operatie ondergaan aan zijn gekwetste hand. De 26-jarige coureur van Team Sky liet via social media weten dat de ingreep goed is verlopen. Er zit nu een plaat met vijf schroeven in de hand, die hij zaterdag blesseerde bij een botsing met andere rijders in Omloop Het Nieuwsblad.