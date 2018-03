Van Aert knalt in Dwars door Vlaanderen op seingever

,,Volgens Van Aert zette die man een stapje opzij, waardoor Wout tegen hem aan reed", vertelde pr-man Ward Callens van Veranda's Willems-Crelan, de ploeg van Van Aert. ,,Wout belandde in de gracht en is daarna zo snel mogelijk weer op zijn fiets gekropen. Meteen kon een lange jacht beginnen om weer aansluiting te vinden met de kop van het peloton.''



Van Aert reed daarna ook nog eens lek, maar hij bleef volhouden tot de finale losbarstte. ,,Pas toen liet hij het lopen. Van Aert had na de wedstrijd last van zijn rug, maar om nu al te zeggen dat zijn deelname zondag aan de Ronde van Vlaanderen in het gedrang komt, is het nog veel te vroeg."



Van Aert finishte als 83e, op 6.47 van winnaar Yves Lampaert.