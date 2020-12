Van Aert in loodzware cross in Dendermonde veel te sterk voor Van der Poel

Wout van Aert kwam na een rit in loodzware omstandigheden door storm Bella na 1 uur en 5 minuten rijden over de finish. Van der Poel volgde 2 minuten en 49 seconden later. Toon Aerts kwam op 3 minuten en 6 seconden van Van Aert als derde over de finish. De renner van Jumbo-Visma kwam traag op gang, maar eenmaal aan de leiding in de tweede ronde, was hij niet meer bij te houden. Wereldkampioen Van der Poel moest lijdzaam toezien hoe zijn aartsrivaal soepel door de blubber sneed en steeds meer afstand nam. Van Aert nam door zijn zege ook de leiding in het wereldbekerklassement over van Michael Vanthourenhout.



Vanwege winterstorm Bella werd vooraf besloten om een houten brug van 65 meter uit het parcours te halen, om zo gevaarlijke situaties te vermijden.



Lucinda Brand won eerder op de dag ook de derde veldrit om de wereldbeker bij de vrouwen. De Rotterdamse was na de races in Tabor en Namen eveneens de beste in het modderballet van Dendermonde. De Amerikaanse Clara Honsinger kwam in de slotfase sterk oprukken, maar zij kon Brand niet meer bedreigen en eindigde als tweede. Wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado ploeterde naar de derde plaats.