Van Aert imponeert in tijdrit Dauphiné, Dumoulin en Kruijswijk derde en vierde

Tom Dumoulin was de beste Nederlander. Met een tijd van 34.25 werd hij derde, achter Tejay van Garderen. Steven Kruijswijk eindigde als vierde. De Brabander was twee seconden langzamer dan Dumoulin.



Dylan Teuns verliest zijn gele leiderstrui. Adam Yates is de nieuwe lijstaanvoerder. De Brit van Mitchelton-Scott heeft vier seconden voorsprong op de Belg en zes op Van Garderen. Kruijswijk staat vijfde op 25 seconden.



Van Aert verraste zichzelf in de tijdrit. ,,Ik wist niet dat het voor mij mogelijk was om op dit niveau te winnen”, zei de Belg. Van Aert reed een sterk voorjaar met de derde plaats in Strade Bianche en tweede plaats in de E3 Prijs. In de Dauphiné eindigde hij deze week in de eerste etappe al als derde en in de derde etappe als tweede.