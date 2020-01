Van Aert blijft nog even veldrijden en wil met Van der Poel naar WK

De Belg, drievoudig wereldkampioen veldrijden, liep bij een val in de Tour de France een zware blessure op. Van Aert had een half jaar nodig om te herstellen. Hij maakte eind december in de Azencross in Loenhout zijn rentree. Van Aert kwam als vijfde over de streep, enkele dagen later in Gullegem eindigde hij als vierde. Beide wedstrijden werden gewonnen door Mathieu van der Poel, de ‘eeuwige’ rivaal van Van Aert in het veld. Op het Belgisch kampioenschap werd hij vijfde.