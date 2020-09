Van Aert blij met zilver: ‘Ik kon simpelweg niet beter’

Van Aert zette bij het tussenpunt op 14,9 kilometer de zesde tijd neer. Zijn achterstand op Ganna bedroeg maar liefst 46 seconden. Na 31,7 kilometer was dat verschil nog maar 26 seconden, dus reed Van Aert op het gedeelte met wind in de rug 20 seconden sneller dan de winnaar. ,,Ik ben hard van start gegaan, maar kon dat ritme niet vasthouden", zei hij na afloop voor de camera van Sporza.



In het tweede gedeelte ging dat een stuk beter. ,,Als ik naar mijn waardes kijk heb ik gewoon een toptijdrit gereden. Ik versla hier veel sterke renners, maar Ganna was gewoon een stuk beter. Hij heeft hier volledig naar toe kunnen werken en dat is toch best wel een voordeel", aldus de winnaar van het zilver.