Valverde: Ik ben nooit betrapt op doping

Alejandro Valverde vermijdt het liefst vragen die gaan over zijn dopingschorsing in 2010 en 2011, maar in een interview met de Spaanse krant AS zegt de wereldkampioen er wel iets over. Namelijk dat hij nooit betrapt is op doping. ,,Ik ben nooit positief bevonden bij een dopingcontrole, dus ik hoef me ook niet af te vragen of ik ergens spijt van heb gehad in mijn wielercarrière'', aldus de 38-jarige renner.