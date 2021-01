Valverde die stopt met wielrennen? Netflix heeft gewoon een cliffhanger nodig

veldrijden 18-jarige Fem van Empel tekent profcon­tract bij bij Pauwels Sauzen: ‘De jongste veldrittop­per sinds Marianne Vos in 2004'

4 januari Prof worden op je achttiende is niet iedere wielrenner gegeven. Fem van Empel is het gelukt. Haar ploeg Pauwels Sauzen Bingoal wilde in ieder geval niet langer wachten om de tiener uit Sint-Michielsgestel voor minstens twee jaar vast te leggen. Want nadat Van Empel zowel in Dendermonde (wereldbeker) als Baal (GP Sven Nys twee keer als vierde was geëindigd tussen de wereldtop, stonden ploegen als Jumbo Visma voor haar in de rij.